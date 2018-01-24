В США инвестируют $190 млн в генное редактирование

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CRISPR и другие технологии генного редактирования все активнее применяются для лечения людей. Но пока речь идет в основном об экспериментальной терапии немногих заболеваний.

Чтобы ускорить развитие и внедрение технологии, американское правительство планирует потратить значительные суммы на финансирование исследований в этой области, сообщает MIT Technology Review.

Американское агентство по биомедицинским исследованиям заявило, что в течение следующих шести лет выделит $190 млн на исследования, посвященные редактированию генов. В первую очередь речь идет о технологии CRISPR. Цель проекта — ускорить переход к генной терапии для лечения людей в масштабах всей страны. Редактирование генома должно стать рабочим инструментом для помощи как можно большему числу людей. Также необходимо разработать меры борьбы против большего числа наследственных заболеваний

Важное ограничение заключается в том, что финансироваться будут только проекты, связанные с редактированием соматических, то есть нерепродуктивных клеток человека. Закон запрещает агентству выделять средства на работы по модификации эмбрионов и редактированию ДНК, передаваемой в следующее поколение. Это значит, что выделение средств не приведет к появлению «дизайнерских младенцев» — по крайней мере, в ближайшее время.

Возможно, даже значительные вложения не помогут США в борьбе с Китаем за лидерство в области генного редактирования. Дело в том, что врачей и ученых из Поднебесной, в отличие от их американских и европейских коллег, не останавливают нормы биоэтики и бюрократические требования.


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