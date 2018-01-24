Google закрыла премию Lunar X Prize. Участники не успели запустить аппарат на Луну

Корпорация Google объявила о закрытии премии Lunar X Prize с призовым фондом в $30 млн. Учрежденная в 2007 году Питером Диамандисом и Маркусом Шинглсом награда требовала для победы высадки на поверхности Луны частного космического аппарата. Согласно условиям, луноход должен был преодолеть по поверхности спутника не менее 500 метров, а также передать на Землю качественные фото- и видеоизображения. Победитель получал основной приз в $20 млн, за второе место полагалось $5 млн, а еще $5 млн собирались использовать для поощрения остальных участников, пишут AIN.UA.

Несмотря на то что в соревновании изначально принимали участие 25 команд, до финального этапа дошли всего пять. В Google заключили, что ни один из коллективов не успеет выполнить условия X Prize в поставленные сроки, то есть до 31 марта. Тем не менее основатели проекта довольные результатами его работы:

В результате этого соревнования мы запустили диалог и поменяли ожидания насчет того, кто может высадиться на Луне. Многие верят, что это больше не удел горстки государственных агентств, но и достижимая цель для небольших команд, состоящих из предпринимателей, инженеров, инноваторов со всего мира.

Причинами провала оставшихся участников стали отсутствие финансирования или срыв контрактов с пусковыми площадками. Израильская команда SpaceIL, а также индийская TeamIndus не смогли получить необходимые суммы от инвесторов. У японской Hakuto не было проблем с деньгами, однако ее подвела договоренность с TeamIndus — команды условились о совместном запуске спутников на ракете Индийского космического агентства (ISRO). 11 января Hakuto рассказали, что TeamIndus и ISRO не достигли соглашения. Международная группа Synergy Moon отказалась раскрывать подробности неудачи.

Во время анонса Lunar X Prize финальной датой был назначен 2014 год. Хотя с тех пор Google неоднократно соглашалась перенести дедлайн, в этот раз участникам не дали поблажки. Несмотря на закрытие премии, SpaceIL, TeamIndus и Hakuto говорят о продолжении работы над собственными проектами. Готовность закончить начатое выразили также американская команда Astrobotic Technology и немецкая PTScientists, которые вышли из «лунной гонки» Google в прошлом году.


Михаил Сапитон, AIN


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