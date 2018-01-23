"Роскосмос" заявил о создании роSSийской орбитальной станции после 2019 года

Базовым модулем на станции будет научно-энергетический.

"Роскосмос" заявил о создании роSSийской орбитальной станции после 2019 года
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После 2019 года РоSSия может создать орбитальную станцию на базе пяти модулей.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на генконструктора по пилотируемым системам и комплексам "Роскосмоса" Евгения Микрина, эта станция будет обеспечивать работу экипажа до трех человек.

"Может быть создана роSSийская орбитальная станция. Планируется, что она будет состоять из пяти модулей и должна будет обеспечить работу экипажа из трех человек", - сказал Микрин.

Он подчеркнул, что базовым модулем на станции будет научно-энергетический.

В "Роскосмосе" также рассказали о планах на новый пилотируемый корабль "Федерация". Ожидается, что его первый полет и стыковка состоятся в 2024 году. Ранее планировали, что в 2023 году корабль впервые запустят в автоматическом режиме, а в 2014 году - с экипажем.

На создание первого летного образца, по подсчетам "Роскосмоса", требуется 57,5 млрд рублей. Эти деньги должны выделить из федерального бюджета. "Федерация" будет летать на околоземную орбиту и за ее пределы, в том числе и на Луну. В режиме автономного полета корабль сможет работать около 30 суток, в составе орбитальной станции - до года.

Напомним, что в конце сентября 2017 года РоSSия и США договорились о создании окололунной станции.


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