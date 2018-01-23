Впервые Китай обогнал США по количеству научных публикаций

В 2016 году Китай впервые в истории обошел США по годовому количеству научных и инженерных публикаций.

Их число превысило 426 тысяч против примерно 409 тысяч у американских авторов, сообщает Национальный научный фонд США . Полный отчет о мировых научных показателях доступен на сайте фонда.

Каждый год Национальный научный фонд США публикует данные о мировых научных показателях, собранных и проанализированных в течение предыдущего года. Отчет обычно включает в себя информацию о количестве публикаций, количестве и месте работы ученых, а также данные об образовании, мобильности студентов и финансировании фундаментальных и прикладных исследований. При этом публикуемая информация, хоть и является наиболее актуальной, но, как правило, относится не к отчетному году, а предыдущему, а для некоторых параметров (например, данные о количестве защищенных докторских диссертациях) — к периоду за два или три года до отчета.

18 января 2018 года Американский научный фонд опубликовал отчет о текущих значениях мировых научных показателей, собранных в 2017 году. Среди всей опубликованной информации стоит отметить несколько наиболее интересных данных и глобальных тенденций. Так, суммарное количество статей в научных журналах продолжило расти и составило в 2016 году около 2,3 миллионов.

Кроме этого, в приведенной статистике приводятся данные о количестве научных публикаций в различных странах. Вклад той или иной страны в публикацию конкретной статьи считается по институтам, указанным в качестве места работы авторов с соответствующим коэффициентом, рассчитанным исходя из числа авторов для каждой статьи. Оказалось, что в 2016 году по общему числу публикаций Китай впервые занял первое место среди отдельных стран, обогнав США , и уступил лишь суммарному количеству статей от всех стран Европейского союза. Число китайских статей превысило в 2016 году 426 тысяч (это почти 19 процентов от общего числа публикаций), при этом количество публикаций американских авторов составило около 409 тысяч. Стоит отметить, что во многих научных областях, в частности медицине и гуманитарных науках, американцы по-прежнему занимают лидирующую позицию по количеству статей, но заметно уступают Китаю в количестве статей по химии и инженерным наукам.