Исследователи открыли тайну греческих «пирамид»

Раскопки на необитаемом греческом острове Керос обнародовали ошеломляющий взгляд на начало эпохи кикладской бронзы, демонстрируя технологическую изощренность, впечатляющую каменную работу и точную детализацию задолго до ее времени.

Об этом сообщает портал Fox News .

Исследователи обнаружили ряд структур вблизи поселка Дхаскалио, в том числе одно из самых впечатляющих мест Эгейского моря в эпоху ранней бронзы или 3-го тысячелетия до н.э. Дхаскалио примыкает к доисторическому святилищу на Керосе, который является частью Кикладской группы островов в Эгейском море.

До недавнего времени Керос был самым известным из-за ритуальных действий, которые произошли приблизительно 4500 лет назад, некоторые из которых оставили исследователям сломанные мраморные фигурки. Недавно исследователи также обнаружили, что пирамида была искусственной - строители вырезали всю поверхность мыса Дхаскалио, импортируя 1000 тонн белого камня, чтобы он выглядел как пирамида, поднимающаяся из Эгейского моря.

Профессор Университета Кембриджа Колин Ренфрю, который является содиректором раскопок, предположил, что мыс с его узкой дамбой на главный остров «может стать центром внимания, поскольку он сформировал лучшую естественную гавань на Керосе и имел прекрасный вид на север, юг и запад Эгейского моря».

Из-за своего естественного облика гора уже была сформирована как пирамида, но с вмешательством строителей было создано несколько стен террасы, чтобы придать ей форму ступенчатой пирамиды. Камень был импортирован из Наксоса, самого большого острова на Кикладах, чтобы построить «впечатляющие, сверкающие структуры».

Исследовательская группа, в которую вошли археологи из Кембриджского университета, Еф. Киклады и Кипрского института, отметила, что почти весь остров построен так, чтобы придать ему вид одной большой структуры. Это была самая большая известная пирамида в Кикладе в то время.

Ренфроу добавил, что «исследования в нескольких точках по всему сайту дали уникальное представление о том, как организована древнегреческая архитектура».

Под поверхностью террас археологи также обнаружили необычные технологические достижения, такие как дренажные туннели, в дополнение к сложной металлообработке. Туннели особенно примечательны тем, что они были построены задолго до Бронзового века дворца Кносса, части минойской цивилизации и знаменитых дворцов микенской цивилизации.

Археологи также обнаружили следы пищи, заложенные в почву, включая бобовые, виноград, оливки, инжир, миндаль и злаки, которые включают как пшеницу, так и ячмень.