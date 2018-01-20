На одном из спутников Сатурна есть озера и моря – NASA

На одном из спутников Сатурна есть озера и моря – NASA

На поверхности одного из спутников Сатурна Титане есть горы, озера и моря, что делает этот спутник единственным, кроме Земли, космическим телом в Солнечной системе, на поверхности которого есть жидкость.

Об этом говорится на сайте NASA, передает УНН.

По данным аппарата "Кассини", химический состав жидкости на Титане заметно отличается от состава воды в земных водоемах: озера и моря спутника состоят, в основном, из этана (76-79%), пропана (7-8%) и метана (5 -10%).

Однако астрономам удалось обнаружить и большое сходство морей на Титане и Земле. Данные, полученные радарным устройством зонда "Кассини" за несколько месяцев до того, как он сгорел в атмосфере Сатурна, ученые обнаружили, что три моря на Титане (Лигее, Кракен и Пунг) имеют общую эквипотенциальную поверхность.

Это означает, что они образуют общий уровень моря, как это делают моря и океаны Земли. И происходит это потому, что есть жидкостное сообщение между ними или через подповерхностный слой, или с помощью каналов, соединяющих моря.

Также ученые обнаружили, что более мелкие резервуары - озера на Титане - также сочетаются между собой под поверхностью и имеют общий для всех объем жидкости.

"Мы не видим никаких пустых озер, которые находятся ниже заполненных озер, потому что, если они будут находиться ниже этого уровня, они будут заполнены. Это говорит о том, что под поверхностью есть каналы, и озера соединены друг с другом", - отмечают авторы работы.

Напомним, в NASA создали 3D путешествия через туманность Ориона.




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