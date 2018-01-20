Запуск ракеты Atlas V с военным спутником GEO-4 в США отменили из-за неисправности

Американская компания United Launch Alliance (ULA) примерно на сутки отложила запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas V из-за технической неисправности.

Он должен был взлететь с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, сообщает агентство « УНИАН ».

Старт перенесен на 19:48 пятницы 19 января по местному времени (на 02:48 по киевскому времени 20 января). Погодные условия в это время ожидаются благоприятными с вероятностью 90%. Неполадки произошли с системой подачи жидкого кислорода.

Ракета должна доставить в космос американский военный спутник GEO-4, который запрограммирован оперативно предупреждать о применении боевых ракет.

ULA основана в 2006 году. Это совместное предприятие авиационных Boeing и Lockheed Martin. Командование военно-воздушных сил США использует систему слежения SBIRS (Space-Based Infrared System, «Инфракрасная система космического базирования»). ULA уже осуществила три миссии для SBIRS GEO. Atlas V со спутником GEO-3 стартовал с мыса Канаверал 20 января прошлого года.

Запуск GEO-4 будет 125-й по счету миссией для ULA. Кроме того, это будет 75-й запуск Atlas V с момента ее первого полета в 2002 году.