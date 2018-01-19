В феврале мимо Земли пролетит потенциально опасный огромный астероид
Согласно данным недавних исследований космических экспертов, астероид, который больше, чем самое высокое здание на Земле, собирается пролететь мимо планеты через две недели.
Об этом сообщает
Космический объект получил название 2002 AJ129, и он больше, чем огромный небоскреб Бурдж-Халифа.
4 февраля астероид пролетит мимо Земли на расстоянии 2,6 миллиона миль. По мнению исследователей из NASA, это еще достаточно близко, чтобы классифицировать астероид, как «околоземный объект» и «потенциально опасный».
«Являются ли астероиды опасными? Некоторые из них, безусловно, но вероятность того, что опасный астероид упадет Землю, низок», - рассказали в NASA.
«Однако, поскольку прошлые массовые вымирания были связаны с последствиями падения астероидов, человечество поставило перед собой приоритет поиска и каталогизации тех астероидов, которые в один прекрасный день могут повлиять на жизнь на Земле», - говорится в заявлении космического агентства.
Гигантский астероид пролетит с головокружительной скоростью 34,04 км в секунду, рассказали в NASA.
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19.01.2018 06:28