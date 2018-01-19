Ученые показали, как работает мозг человека (ВИДЕО)

Ученые из Калифорнийского университета Беркли визуализировали процесс «движения» мысли через мозг.

Об этом сообщают Комментарии .

В эксперименте приняли участие 16 пациентов с эпилепсией, мозг которых нужно было тщательно изучить для определения источника приступов.

Специалисты прикрепили сотни электродов непосредственно к поверхности мозга в ходе процедуры, после чего предложили участникам выполнить разного рода задачи.

На видео показан процесс в мозге, которым сопровождалось задание «услышать и повторить» слово. В частности, участникам нужно было повторить слово «важный».