Ученые показали, как работает мозг человека (ВИДЕО)
Ученые из Калифорнийского университета Беркли визуализировали процесс «движения» мысли через мозг.
Об этом сообщают
В эксперименте приняли участие 16 пациентов с эпилепсией, мозг которых нужно было тщательно изучить для определения источника приступов.
Специалисты прикрепили сотни электродов непосредственно к поверхности мозга в ходе процедуры, после чего предложили участникам выполнить разного рода задачи.
На видео показан процесс в мозге, которым сопровождалось задание «услышать и повторить» слово. В частности, участникам нужно было повторить слово «важный».
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