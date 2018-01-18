Создана самая маленькая в мире версия робота Delta

Создана самая маленькая в мире версия робота Delta

Роботы Delta благодаря быстроте и ловкости обычно используются на сборочных линиях, но им нужно много места для работы.

Теперь американские ученые Гарварда создали самую маленькую в мире версию вездесущего бота, получившего название MilliDelta.

В 2011 году команда в Институте Wyss в Гарварде разработала технологию изготовления плоских пакетов для маленьких роботов, которые называются микроэлектромеханическими системам.

В течение последних нескольких лет исследователи ввели эту идею в действие, чтобы создать самозагружающийся робот-сканер и гибкий Robobee.

MilliDelta — это самое последнее и самое маленькое создание, которое будет создано с использованием этого подхода.

«Физика масштабирования показала нам, что уменьшение размера ботов Delta увеличило бы скорость работы, а MEMS-производство с его способностью использовать любой материал или комбинацию материалов казалось идеальным способом разрушить атаковать эту проблему», отметил ведущий инженер команды Wyss Роберт Вуд.

MilliDelta изготовлен из композитной слоистой структуры с изгибными суставами, что позволяет ему быть таким же ловким, как и полноразмерный робот Delta.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В будущем Земля станет похожа на Венеру - Стивен ХокингВ будущем Земля станет похожа на Венеру - Стивен Хокинг
Ракета-носитель взорвалась в КитаеРакета-носитель взорвалась в Китае
Искусственный интеллект превзошел человека в чтении и понимании текстаИскусственный интеллект превзошел человека в чтении и понимании текста
В Великобритании создали робота для помощи слесарям (ФОТО, ВИДЕО)В Великобритании создали робота для помощи слесарям (ФОТО, ВИДЕО)
Таинственные радиосигналы в космосе могут исходить из-за катастрофических событийТаинственные радиосигналы в космосе могут исходить из-за катастрофических событий
Блок рекламы


Похожие новости
В Мексике дайверы обнаружили артефакты майя в самой длинной пещере в мире (ВИДЕО)В Мексике дайверы обнаружили артефакты майя в самой длинной пещере в мире (ВИДЕО)
В Китае построили самый большой в мире очиститель воздуха (ФОТО)В Китае построили самый большой в мире очиститель воздуха (ФОТО)
В Великобритании создали робота для помощи слесарям (ФОТО, ВИДЕО)В Великобритании создали робота для помощи слесарям (ФОТО, ВИДЕО)
В США выпустили робота для домашних дел (ВИДЕО)В США выпустили робота для домашних дел (ВИДЕО)
В Израиле вырастили самые маленькие в мире помидоры (ВИДЕО)В Израиле вырастили самые маленькие в мире помидоры (ВИДЕО)
Индия показала первого в мире робота-полицейского (ВИДЕО)Индия показала первого в мире робота-полицейского (ВИДЕО)
Опубликован первый в мире чертеж рабочего кремниевого чипа для квантового компьютераОпубликован первый в мире чертеж рабочего кремниевого чипа для квантового компьютера
Создана батарейка для зарядки устройств в человеческом теле (ФОТО)Создана батарейка для зарядки устройств в человеческом теле (ФОТО)
В Великобритании начали публиковать созданные роботами статьиВ Великобритании начали публиковать созданные роботами статьи
В Эстонии обнаружили древнейшие в мире глаза животных, которым 530 миллионов летВ Эстонии обнаружили древнейшие в мире глаза животных, которым 530 миллионов лет
Последние новости
Подгружаем последние новости