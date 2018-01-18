Создана самая маленькая в мире версия робота Delta
Роботы Delta благодаря быстроте и ловкости обычно используются на сборочных линиях, но им нужно много места для работы.
Теперь американские ученые Гарварда создали самую маленькую в мире версию вездесущего бота, получившего название MilliDelta.
В 2011 году команда в Институте Wyss в Гарварде разработала технологию изготовления плоских пакетов для маленьких роботов, которые называются микроэлектромеханическими системам.
В течение последних нескольких лет исследователи ввели эту идею в действие, чтобы создать самозагружающийся робот-сканер и гибкий Robobee.
MilliDelta — это самое последнее и самое маленькое создание, которое будет создано с использованием этого подхода.
«Физика масштабирования показала нам, что уменьшение размера ботов Delta увеличило бы скорость работы, а MEMS-производство с его способностью использовать любой материал или комбинацию материалов казалось идеальным способом разрушить атаковать эту проблему», отметил ведущий инженер команды Wyss Роберт Вуд.
MilliDelta изготовлен из композитной слоистой структуры с изгибными суставами, что позволяет ему быть таким же ловким, как и полноразмерный робот Delta.
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18.01.2018 19:38