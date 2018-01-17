В Мексике дайверы обнаружили артефакты майя в самой длинной пещере в мире (ВИДЕО)

В Мексике дайверы сделали новое открытие в недрах земли, и нашли реликвии майя.

Об этом сообщает « УНИАН » со ссылкой на сюжет ТСН.

Дайверы наткнулись на, возможно, самую большую в мире подводную пещеру. Ее длина может достигать 347 километров. Нашли ее водолазы случайно, после многих месяцев исследований лабиринтов подводных каналов на полуострове Юкатан.

Говорят, вероятнее всего, пещера затоплена, и несколько тысячелетий назад воды здесь не было. На дне дайверы нашли несколько реликвий майя.