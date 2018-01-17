В Мексике дайверы обнаружили артефакты майя в самой длинной пещере в мире (ВИДЕО)
В Мексике дайверы сделали новое открытие в недрах земли, и нашли реликвии майя.
Об этом сообщает «
Дайверы наткнулись на, возможно, самую большую в мире подводную пещеру. Ее длина может достигать 347 километров. Нашли ее водолазы случайно, после многих месяцев исследований лабиринтов подводных каналов на полуострове Юкатан.
Говорят, вероятнее всего, пещера затоплена, и несколько тысячелетий назад воды здесь не было. На дне дайверы нашли несколько реликвий майя.
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17.01.2018 16:57