В Мексике дайверы обнаружили артефакты майя в самой длинной пещере в мире (ВИДЕО)

В Мексике дайверы обнаружили артефакты майя в самой длинной пещере в мире (ФОТО, ВИДЕО)

В Мексике дайверы сделали новое открытие в недрах земли, и нашли реликвии майя.

Об этом сообщает «УНИАН» со ссылкой на сюжет ТСН.

Дайверы наткнулись на, возможно, самую большую в мире подводную пещеру. Ее длина может достигать 347 километров. Нашли ее водолазы случайно, после многих месяцев исследований лабиринтов подводных каналов на полуострове Юкатан.

Говорят, вероятнее всего, пещера затоплена, и несколько тысячелетий назад воды здесь не было. На дне дайверы нашли несколько реликвий майя.




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