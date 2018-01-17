Ученые поставили под сомнение связь землетрясений с фазами Луны

Исследователи из Геологической службы США опровергли точку зрения, согласно которой землетрясения чаще происходят при определенной фазе Луны.

Исследование принято к публикации в журнале Seismological Research Letters, краткое изложение доступно на сайте ScienceDaily, передает Naked Science .

Также ученые усомнились в том, что определенные времена года могут «провоцировать» катаклизмы. Для этого сейсмологи изучили данные о 204 мощных землетрясениях начиная с XVII века. Связи между сезоном или фазой Луны и катастрофами не обнаружили.

Гипотезу о том, что в определенные периоды частота землетрясений растет, высказывали многие ученые. В 2016 году две разные группы исследователей заявили: значительная часть крупных катаклизмов происходит в новолуние или полнолуние. Эту связь объяснили влиянием сизигии — явления, при котором во время полнолуния или новолуния Земля, Луна и Солнце выстраиваются на одной прямой. В это время из-за особенностей взаимодействия приливных сил, порождаемых Луной и Солнцем, происходят особенно сильные приливы. Ученые предполагали, что этот процесс отражается и на земной коре, сжимая и растягивая ее, — считалось, что он и вызывает землетрясения во время полнолуния и новолуния.

Авторы новой работы проанализировали информацию о 204 землетрясениях магнитудой 8 единиц и выше. Ученые выбрали именно мощные катаклизмы, чтобы не перепутать «самостоятельное» землетрясение с афтершоком — повторным толчком, сопровождающим основной сейсмический удар. События сопоставили с фазами Луны и временами года. Затем список землетрясений рандомизировали, чтобы избежать случайного совпадения данных.

По словам руководителя исследования Сьюзан Хаф (Susan Hough), все выявленные паттерны связи оказались результатом случайности. «Работая с набором случайных данных, вы можете получить всевозможные заметные “сигналы” — так, подброшенная монета может пять раз подряд выпасть одной и той же стороной», — пояснила сейсмолог. Например, чаще всего землетрясения происходили через семь дней после новолуния, таких катаклизмов оказалось 16. Однако лунные приливы в это время слабеют, поэтому такое совпадение не подтверждает изначальную идею прошлых исследований. Хаф говорит, что приливные силы могут влиять на землетрясения, но не настолько сильно, чтобы использовать закономерность для предсказания природных катастроф.