"Хаббл" взвесил самое тяжелое скопление галактик Вселенной

Космическая обсерватория «Хаббл» измерила массу одного из самых крупных и больших скоплений галактик в видимой Вселенной, ACT-CLJ0102-4915 в созвездии Феникса – она оказалась в три квадрильона раз больше, чем у Солнца.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НАСА.

Большая часть галактик в окружающей нас Вселенной, в том числе и сам Млечный Путь, является частью более крупных сгустков материи, скоплений и суперскоплений галактик. Многие из них, как показывают наблюдения последних лет, протягиваются на миллионы и десятки миллионов световых лет, и имеют массу в десятки и сотни триллионов масс Солнца.

Ученые активно изучают подобные группы галактик, так как их изучение, как сегодня надеются космологи, поможет нам понять, какую роль в их образовании и жизни играют и темная материя, и темная энергия, и как их структура и распределение по Вселенной связаны с тем, как была распределена материя по мирозданию в первые мгновения после Большого Взрыва.

Самым большим объектом подобного рода, как показывают недавние наблюдения «Хаббла», является скопление галактик ACT-CLJ0102-4915 в созвездии Феникса, удаленное от нас примерно на 7 миллиардов световых лет.

Оно было открыто в 2011 году в ходе совместных наблюдений, которые вели телескоп «Чандра», ALMA и VLT. Ученые изначально предполагали, что имеют дело с самым большим и тяжелым скоплением галактик, однако точная масса «толстяка», как его начали называть астрономы, была измерена относительно недавно, когда к наблюдениям за ним подключился «Хаббл».

Снимки, полученные камерами космической обсерватории, помогли ученым понять, что масса ACT-CLJ0102-4915 превышает три квадрильона Солнц, и обнаружить, что он состоит из двух крупных частей, сталкивающихся со скоростью в несколько миллионов километров в час. Как предполагают исследователи, один из них в ближайшее время «прострелит» вторую часть «толстяка» и покинет его пределы, став своеобразным «спутником» ACT-CLJ0102-4915.