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В США зафиксировали падение метеорита (ФОТО) В американском штате Мичиган недалеко от города Детройт было зафиксировано падение небольшого метеорита. Об этом сообщает пресс-служба Национальной метеорологической службы США . Синоптики подтвердили, что вспышка, которую наблюдали в небе жители Детройта и пригородных районов, была следствием падения метеоритного тела. По данным Геологической службы США , метеорит упал в 8 км от небольшого городка Нью-Хейвен. Данных о возможных пострадавших и разрушениях нет. В службе отметили, падения метеорита вызвало небольшое землетрясение.

golos.ua

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