В США зафиксировали падение метеорита (ФОТО)
В американском штате Мичиган недалеко от города Детройт было зафиксировано падение небольшого метеорита.
Об этом
Синоптики подтвердили, что вспышка, которую наблюдали в небе жители Детройта и пригородных районов, была следствием падения метеоритного тела.
По данным Геологической службы США, метеорит упал в 8 км от небольшого городка Нью-Хейвен. Данных о возможных пострадавших и разрушениях нет. В службе отметили, падения метеорита вызвало небольшое землетрясение.
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