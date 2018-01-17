В США зафиксировали падение метеорита (ФОТО)

В США зафиксировали падение метеорита (ФОТО)

В американском штате Мичиган недалеко от города Детройт было зафиксировано падение небольшого метеорита.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной метеорологической службы США.

Синоптики подтвердили, что вспышка, которую наблюдали в небе жители Детройта и пригородных районов, была следствием падения метеоритного тела.

По данным Геологической службы США, метеорит упал в 8 км от небольшого городка Нью-Хейвен. Данных о возможных пострадавших и разрушениях нет. В службе отметили, падения метеорита вызвало небольшое землетрясение.




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