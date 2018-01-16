Украинская команда представила девайс для умного дыхания на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе

Те, кто последние 4 месяца считал главной технологической новинкой iPhone Х, будут слезно плакать в подушку. Еще бы! Ведь в Лас-Вегасе прошла самая ожидаемая выставка технологий CES 2018. На ней можно было встретить лидеров бизнеса и известных новаторов, попивающих кофе прямо за соседним стендом, пишут AIN.UA.

Более 4000 компаний со всего мира съехались, чтобы представить новинки гаджетов, потребительской техники и авто. К примеру, LG похвастался огромным 64-дюймовым телевизором с OLED-экраном, который сворачивается в рулон, как газета. А Samsung показал холодильник, с которым можно разговаривать благодаря виртуальному голосовому помощнику Bixby.

Украинская команда представила девайс для умного дыхания на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе

Особый интерес у посетителей вызвал немецкий продукт — инновационный девайс Nasal Booster. Устройство предназначено для умного дыхания. Оно фильтрует воздух, который попадает в организм, улучшает дыхание и насыщает кислородом во время занятий спортом: например, когда вы бегаете. А еще Nasal Booster помогает людям с проблемами храпа. Последний фактор вызвал особенный ажиотаж среди посетителей. Лас-Вегас хоть и «never sleeps», однако храп является одной из насущных проблем американцев.

«Ноу-хау» привезла на CES 2018 украинская команда ARTKB. Она представляла разработчика Nasal Booster — немецкую компанию WHIRL. Ребята гордятся, что в создании инновационного девайса принимали участие украинцы. Кстати, владелец WHIRL, Максим Бондаренко, родился в Киеве. Сейчас продукт успешно продается на территории Украины, Германии, Швеции и Польши. В ближайшее время продажи Nasal Booster сосредоточат на Западе — там происходит настоящий «бум» на гаджеты в сфере охраны здоровья. Пресса уже нарекла девайс лучшей инновацией в сфере здоровья.

Украинская команда представила девайс для умного дыхания на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе

Еще одна новинка в этой области от компании Siren — умные носки для диабетиков. Они контролируют температуру ног, предотвращая повреждения стоп. А так же пижама e-skin от Xenoma, позволяющая больным свободно передвигаться по больнице или дому, при этом оставаться подключенными к ЭКГ и контролировать сердечный ритм. Что сказать, смарт-одежда все больше набирает популярность. Кто знает, во что мы будем одеты в будущем?

В этом году на CES был целый украинский павильон, где разместилось около 20 компаний. В основном украинцы предлагают решения для умного дома, виртуальной реальности, искусственного интеллекта. Наши продукты уже заинтересовали инвесторов из Японии, США и Китая. То, что украинские стартапы не останутся без инвестиций, подтверждает и исполнительный директор UVCA Ольга Афанасьева. Заметим, что 7 из 8 представленных на CES 2017 украинских стартапов привлекли инвесторов. Уверены, в этом году вложения в украинские проекты также не заставят себя ждать.


Новости компаний, AIN


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