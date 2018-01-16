Украинская команда представила девайс для умного дыхания на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе
Те, кто последние 4 месяца считал главной технологической новинкой iPhone Х, будут слезно плакать в подушку. Еще бы! Ведь в Лас-Вегасе прошла самая ожидаемая выставка технологий CES 2018. На ней можно было встретить лидеров бизнеса и известных новаторов, попивающих кофе прямо за соседним стендом, пишут
Более 4000 компаний со всего мира съехались, чтобы представить новинки гаджетов, потребительской техники и авто. К примеру, LG похвастался огромным 64-дюймовым телевизором с OLED-экраном, который сворачивается в рулон, как газета. А Samsung показал холодильник, с которым можно разговаривать благодаря виртуальному голосовому помощнику Bixby.
Особый интерес у посетителей вызвал немецкий продукт — инновационный девайс
«Ноу-хау» привезла на CES 2018 украинская команда ARTKB. Она представляла разработчика Nasal Booster — немецкую компанию
Еще одна новинка в этой области от компании Siren — умные носки для диабетиков. Они контролируют температуру ног, предотвращая повреждения стоп. А так же пижама e-skin от Xenoma, позволяющая больным свободно передвигаться по больнице или дому, при этом оставаться подключенными к ЭКГ и контролировать сердечный ритм. Что сказать, смарт-одежда все больше набирает популярность. Кто знает, во что мы будем одеты в будущем?
В этом году на CES был целый украинский павильон, где разместилось около 20 компаний. В основном украинцы предлагают решения для умного дома, виртуальной реальности, искусственного интеллекта. Наши продукты уже заинтересовали инвесторов из Японии, США и Китая. То, что украинские стартапы не останутся без инвестиций, подтверждает и исполнительный директор UVCA Ольга Афанасьева. Заметим, что 7 из 8 представленных на CES 2017 украинских стартапов привлекли инвесторов. Уверены, в этом году вложения в украинские проекты также не заставят себя ждать.
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16.01.2018 11:53