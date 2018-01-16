На Луне ученые обнаружили лавовые трубки, которые могут быть заполнены льдом

На Луне ученые обнаружили лавовые трубки, которые могут быть заполнены льдом

Мелкие ямы в большом кратере на Северном полюсе Луны могут быть своего рода окнами, которые ведут к подземной сети лавовых трубок, заполненных льдом.

Такой вывод исследователи сделали на основе снимков с зонда NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, пишет Science Alert.

Открытие сделано в северо-восточной части кратера Филолай, диаметром около 70 километров, который находится в 550 километрах от северного полюса на видимой стороне Луны. Отверстия выглядят как углубления размером от 15 до 30 метров. По мнению ученых, в этих образованиях может присутствовать вода.

«Текущее качество снимков пока не позволяет нам со 100% уверенностью говорить, что это действительно лавовые трубки, однако об этом говорят размеры этих структур, их форма и геологические свойства», — рассказывает Паскаль Ли из Исследовательского центра NASA имени Эймса, пишет Новое время.

Подобные отверстия на Луне уже находили ранее — всего их известно около 200, однако теперь их впервые нашли в приполярных регионах. Исследователи подчеркивают, что это открытие позволяет получить доступ к полярному льду Луны. Кроме того, в перспективе, эти трубки смогут использоваться астронавтами и колонистами для создания лунных баз.

Интересно, что во время доклада об открытии во время Симпозиума по наукам о Луне и посадочным миссиям Паскаль Ли нашел кроме воды еще одну причину для того, чтобы строить лунную базу именно в кратере Филолай.

«Если там построить базу, то у нас будет не только вода, но и красивый вид на Землю – в отличие от места посадки «Аполлонов», наша планета будет висеть не над головой, а парить над горизонтом у юго-восточной кромки кратера. Кроме того, изучение лавовых трубок на Луне также должно подготовить нас к исследованию таких же трубок на Марсе», — отметил Паскаль Ли.




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