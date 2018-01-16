На Мадагаскаре открыли новый вид карликовых лемуров

На Мадагаскаре открыли новый вид карликовых лемуров (ФОТО)

Новый вид карликовых лемуров открыли на Мадагаскаре американские ученые.

Об этом сообщает Primate Conservation.

Животное получило название Cheirogaleus grovesi – карликовый лемур Гровса — в честь австралийского приматолога Колина Гровса.

Длина тела зверька составляет 17 см, длина хвоста – 28 см. Как и у других лемуров, у него большие глаза и сильные цепкие пальцы. Эти лемуры обитают в юго-восточной части острова и были обнаружены в двух национальных парках, Раномафана и Андрингитра. Они селятся в тропических лесах и питаются в основном фруктами.

Открыть новый вид удалось благодаря ДНК-анализу. Некоторые виды лемуров очень похожи внешне, поэтому анализ генома является самым надежным способом определения видовой принадлежности.

В ходе исследования ученые сравнили новые образцы ДНК с собранными в 2014-2015 годах. Исследователи отмечают, что в ближайшее время, возможно, будут открыты и другие виды. Многие виды лемуров находятся под угрозой исчезновения. Охранный статус Cheirogaleus grovesi пока неизвестен.




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