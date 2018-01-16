Искусственный интеллект превзошел человека в чтении и понимании текста

Компания Alibaba разработала модель искусственного интеллекта, который превзошел человека в чтении и понимании текста Стэндфордского университета.

Об этом передает Bloomberg.

На прошлой неделе Alibaba Group Holding Ltd. попросила искусственный интеллект (ИИ) представить точные ответы на более чем 100 000 вопросов теста Стэнфордского университета, который является одним из самых авторитетных способов оценки искусственного интеллекта.

Результаты теста после прохождения человеком и ИИ показали, что искусственный интеллект справился лучше.

Так, результат человека в этом тесте - 82.304, искусственного интеллекта, который создала компания Alibaba, - 82.440, а Microsoft - 82.650.

В компании Alibaba указали, что это первый раз, когда машина "выиграла" у человека в таком конкурсе.

"Технологии искусственного интеллекта в будущем смогут использовать в сфере обслуживания, при создании учебных пособий, онлайн-взаимодействия с пациентами по медицинским вопросам", - отметила старший исследователь языка в Alibaba Institute Ло Си.