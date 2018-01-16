В NASA успешно испытали новую систему космической навигации
NASA провело успешные испытания системы космической навигации, которая работает при помощи рентгеновских сигналов пульсаров (небольших вращающихся нейтронных звезд).
Как отметили в NASA, испытания технологии SEXTANT показали, что система может определять местоположение объекта, движущегося со скоростью в тысячи километров в час, передает
Система работает наподобие GPS, координаты определяются по времени, которое потребовалось сигналу от звезды дойти до приемника.
SEXTANT станет частью установленного на МКС аппаратаNICER (Neutron-star Interior Composition Explorer).
После первых испытаний исследователи обнаружили, что система определяет местоположение МКС в пределах радиуса 16 километров.
В дальнейшем технологию планируют сделать более точной. Она станет основой для навигации при полетах в ближний и дальний космос.
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Наука и техника
16.01.2018 09:05