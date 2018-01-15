Китайская космическая станция может рухнуть на Землю в конце февраля – США
Первая китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" ("Небесный дворец") прекратит баллистическое существование на орбите и войдет в плотные слои атмосферы в последние дни февраля, свидетельствуют данные Системы контроля космического пространства США.
Об этом сообщает
Согласно прогнозу, который будет постоянно уточняться, это произойдет ориентировочно 22 февраля. В тот день несгоревшие в плотных слоях атмосферы обломки станции, масса которой составляет 8,5 тонн, могут достичь поверхности Земли.
При этом в открытом доступе сейчас нет данных о том, управляется ли в настоящее время "Тяньгун-1". Если полет станции на данный момент является неуправляемым, она может упасть в полосе между 42,7 градусами северной и южной широты.
Если полет управляем, китайские специалисты по существующей международной практике могут затопить станцию в одном из отдаленных районов Мирового океана.
Точность прогноза времени и места возможного падения обломков станции, имеющей в международном каталоге номер 2011-053А, в американском – 37820, будет повышаться по мере приближения указанной даты.
Орбитальная станция "Тяньгун-1" была запущена 29 сентября 2011 года. С "Тяньгун-1" связаны первые в китайской космической программе стыковки: станция принимала беспилотные и пилотируемые корабли серии "Шэньчжоу". За время нахождения на орбите она приняла две пилотируемых экспедиции.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
15.01.2018 18:41