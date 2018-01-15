Китайская космическая станция может рухнуть на Землю в конце февраля – США

Китайская космическая станция может рухнуть на Землю в конце февраля – США

Первая китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" ("Небесный дворец") прекратит баллистическое существование на орбите и войдет в плотные слои атмосферы в последние дни февраля, свидетельствуют данные Системы контроля космического пространства США.

Об этом сообщает Сегодня.

Согласно прогнозу, который будет постоянно уточняться, это произойдет ориентировочно 22 февраля. В тот день несгоревшие в плотных слоях атмосферы обломки станции, масса которой составляет 8,5 тонн, могут достичь поверхности Земли.

При этом в открытом доступе сейчас нет данных о том, управляется ли в настоящее время "Тяньгун-1". Если полет станции на данный момент является неуправляемым, она может упасть в полосе между 42,7 градусами северной и южной широты.

Если полет управляем, китайские специалисты по существующей международной практике могут затопить станцию в одном из отдаленных районов Мирового океана.

Точность прогноза времени и места возможного падения обломков станции, имеющей в международном каталоге номер 2011-053А, в американском – 37820, будет повышаться по мере приближения указанной даты.

Орбитальная станция "Тяньгун-1" была запущена 29 сентября 2011 года. С "Тяньгун-1" связаны первые в китайской космической программе стыковки: станция принимала беспилотные и пилотируемые корабли серии "Шэньчжоу". За время нахождения на орбите она приняла две пилотируемых экспедиции.




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