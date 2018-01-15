В Украине испытали модернизированный ЗРК "Печора"
Дальняя граница зоны поражения с новыми ракетами составляет 40 км, максимальная высота зоны поражения - 25 км.
Украинская компания "Радионикс" и государственное конструкторское бюро "Луч" успешно провели пуски ракет из модернизированного зенитно-ракетного комплекса C-125 М "Печора".
Об этом сообщает пресс-служба бюро в Фейсбуке.
Отмечается, что во время испытания из модернизированного ЗРК была запущена ракета 5В27Д-М2 с активной радиолокационной головкой самонаведения.
"На начальном участке ракета движется по аэробаллистической траектории, такой полет ракеты существенно увеличивает дальнюю границу зоны поражения ЗРК C-125М", - отмечается в сообщении.
Дальняя граница зоны поражения с новыми ракетами составляет 40 км, максимальная высота зоны поражения - 25 км.
Напомним, "Укроборонпром" за 2017 год передал в войска 3 673 единицы вооружений.
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15.01.2018 16:41