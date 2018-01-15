Белый карлик поставил под сомнение теорию эволюции звезд

Астрономы рассмотрели структуру далекого белого карлика: мертвая звезда оказалась заметно крупнее, чем дозволяют современные теории эволюции светил.

«Звездная сейсмография» позволила изучить внутреннее строение белого карлика KIC08626021. Обнаружилось, что размеры его никак не укладываются в предсказания теорий звездной эволюции. Если наблюдения подтвердятся, астрономам понадобится уточнить существующие модели роста и гибели звезд. Об этом ученые пишут в статье, опубликованной журналом Nature, передает Naked Science.

Небольшие и средние звезды на поздних стадиях своей жизни становятся распухшими красными гигантами. Таким станет через несколько миллиардов лет и Солнце: для образования нейтронной звезды или черной дыры им не хватает массы, и в конце своей эволюции красные гиганты сбрасывают внешние оболочки, превращаясь в белых карликов. По сути, это голые сверхплотные ядра, в которых уже закончились термоядерные реакции. Белый карлик KIC08626021, расположен в 1375 световых годах от Земли и был исследован с помощью космического телескопа Kepler.

Наблюдения за вибрациями KIC08626021 позволили провести его «сейсмологическое» обследование и по характеру колебаний рассмотреть внутреннюю структуру недр белого карлика. Было показано, что его центральное гомогенное ядро имеет массу около 0,45 массы Солнца и на 86 процентов состоит из кислорода. Работу канадского астрофизика Жиля Фонтеня (Gilles Fontaine) и его коллег уже назвали «потрясающей основой» теории звездной эволюции. И это неудивительно: полученные цифры на 40 и 15 процентов больше, чем в принципе позволяют существующие модели образования белых карликов.

«Это ключевая находка, которая заставит пересмотреть наши взгляды на процесс умирания звезд, – сказал профессор Фонтень в интервью пресс-службе Монреальского университета. – Но для начала понадобится провести больше наблюдений для того, чтобы подтвердить это на других звездах. Возможно, эта – просто аномалия».