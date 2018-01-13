Ракета-носитель взорвалась в Китае

Ракета-носитель взорвалась в Китае

После запуска в пятницу китайская ракета-носитель упала вблизи небольшого города на юго-западе страны. Она взорвалась и загорелась, сообщает GBTimes.

Это был один из четырех реечных ускорителей, используемых на ракете «Long March 3B» в Китае.

Люди, живущие в городе Xiangdu, расположенном в китайском регионе Гуанси, засняли несколько кадров носителя, когда он упал и вспыхнул.

В отличие от большинства крупных пусковых установок в США, центр расположен на многих сотнях миль от береговой линии Китая. Поэтому ракеты, запущенные с площадки, должны летать на суше, чтобы добраться до орбиты.

Это означает, что когда ракета сбрасывает некоторые части во время полета, такие, как ускорители на ремне, которые придают ей дополнительную тягу, эти части падают в обозначенную зону.

«Есть уведомления, выпущенные для зон сброса, в зависимости от того, какой запуск и где он идет», — рассказал Эндрю Джонс, внештатный журналист, освещающий программу космических полетов в Китае.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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