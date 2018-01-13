В Великобритании создали робота для помощи слесарям (ФОТО, ВИДЕО)

В Великобритании создали робота для помощи слесарям (ФОТО, ВИДЕО)

В Великобритании создали прототип робота-подмастерье, который будет помогать слесарям и специалистам других рабочих профессий. Человек сможет с помощью голосовых команд попросить робота, например, подать нужный инструмент или подержать монтируемую конструкцию. 

Об этом сообщается в пресс-релизе компании OcadoTechnology.

Специалисты компании Ocado возглавляют проект «Сэконд-хенд», в рамках которого и появился вышеупомянутый прототип робота.

По данным организации, многие компании автоматизируют свои производства с помощью роботов. Но обычно такие роботы могут заменить специалистов-людей в предсказуемых и повторяющихся задачах. В некоторых случаях навыки роботов пока очень далеки от человеческих, поэтому инженеры разрабатывают для таких областей роботов-помощников, которые не могут выполнять главную часть работы, но ускоряют ее, помогая в простых задачах.

Британский онлайн-супермаркет Ocado совместно с несколькими европейскими университетами представил прототип робота-помощника Armar-6, который сможет распознавать объекты и передавать их специалистам. Он имеет гуманоидное строение с головой и двумя руками и сопоставимый с человеком рост, но передвигается не на ногах, а на колесной платформе. В его голове установлены несколько камер и датчиков, за счет которых он может ориентироваться в пространстве и распознавать объекты.

Кисти рук робота также напоминают по конструкции человеческие: они имеют пять пальцев, а на пальцах есть несколько фаланг. Разработчики продемонстрировали их работу, показав, как робот захватывает бутылку со спреем. Для обучения человекоподобным действиям исследователи разработали систему, которая извлекает из видеозаписи с участием людей модель движения их конечностей, и тренируют робота с ее помощью для более привычных и плавных движений.

Робот разрабатывается в рамках профинансированной Евросоюзом программы по созданию к 2020 году робота-помощника для производств. Планируется, что финальная версия робота-cлесаря сможет не только реагировать на конкретные голосовые команды, но и понимать контекст выполняемых специалистом действий. Например, он сможет понимать, на каком этапе работы находится человек и какую помощь ему можно оказать в данный момент.

Напомним, в США выпустили робота для помощи в домашних делах.




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