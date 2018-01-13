NASA показало удивительное видео полета сквозь туманность Ориона (ВИДЕО)
Агентство NASA опубликовало видео полета через туманность Ориона, яркость которой позволяет увидеть ее из любой точки Земли.
Видео опубликовано на официальном
Специалисты использовали данные со спутников «Hubble» и « Spitzer». Они объединили полученные ими и добавили рисунку объемности, используя при этом «голливудскую технику».
Туманность Ориона — самая яркая диффузная туманность, поверхность которой более чем в четыре раза превышает площадь полной Луны. Она находится на расстоянии около 1344 световых лет от Земли и имеет 33 световых года в поперечнике.
Напомним, под поверхностью Марса обнаружили огромные хранилища чистой воды. Также в NASA придумали новые колеса для спуска на Марс и другие планеты.
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