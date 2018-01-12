Ученые назвали первый признак развития болезни Альцгеймера

Первым признаком развития болезни Альцгеймера оказалось постоянное беспокойство – при появлении белковых бляшек в клетках мозга настроение человека начинает резко портиться, и он впадает в бесконечную депрессию.

Об этом говорится в статье, опубликованной в American Journal of Psychiatry, передает РИА Новости.

«Собранные нами данные показывают, что депрессия и постоянное беспокойство являются первыми симптомами развития болезни Альцгеймера, которые возникают еще до того, как когнитивные способности ее носителя начинают ухудшаться. Если это подтвердят последующие исследования, то это открытие поможет нам в ранней диагностике и лечении этого недуга», — заявила Нэнси Донован (Nancy Donovan) из Гарвардского университета (США).

Считается, что болезнь Альцгеймера вызывается накоплением в нейронах патогенного вещества — белка бета-амилоида. Он образуется из «обрезков» белка APP, который участвует в процессах починки поврежденных нейронов и формировании связей между ними. Нарушения в переработке молекул этого белка приводят к появлению бляшек бета-амилоида и уничтожению нервных клеток.

В последние два года биологи заметно продвинулись в понимании того, что вызывает эту болезнь и что она собой представляет. К примеру, они выяснили, что болезнь Альцгеймера может быть заразной, обнаружили, что бляшки бета-амилоида могут быть важной частью врожденной иммунной системы, а также нашли несколько перспективных методов лечения.

Несмотря на такой прогресс, ученым, как отмечает Донован, пока не удалось создать эффективное лекарство. Как правило, такие препараты работают только во время экспериментов на животных и не помогают человеку или же могут затормозить развитие болезни только на самых ранних этапах.

Дополнительная проблема заключается в том, что все видимые проявления болезни Альцгеймера, такие как потеря способности запоминать новую информацию и ухудшение когнитивных функций, возникают лишь на последних этапах ее развития, когда в мозге человека уже накопилось много бета-амилоида, с которым лекарства не могут справиться.

Донован и ее коллеги, наблюдая за тремя сотнями добровольцев в возрасте от 60 до 90 лет, находившихся на момент начала эксперимента в здравом уме и памяти, раскрыли общую для всех носителей легких форм болезни Альцгеймера черту – беспокойство.

Наблюдая за тем, как менялось состояние мозга и поведение добровольцев на протяжении пяти лет, гарвардские медики попытались понять, как развитие болезни Альцгеймера меняет психику человека.

Как оказалось, даже небольшое количество бляшек бета-амилоида в гиппокампе (центре памяти) и других регионах мозга сопровождалось резким ухудшением самочувствия. В большинстве случаев пожилые люди впадали в депрессию, связанную с постоянной и необъяснимой тревогой, острота которой усиливалась по мере накопления белкового «мусора» в нейронах.

Эта черта больных, по мнению Донован, позволяет предсказывать развитие болезни Альцгеймера еще до появления первых признаков угасания ума и памяти и лечить ее еще до того, как она нанесет непоправимый ущерб.