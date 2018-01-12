Стэнфорд ждет украинцев в свою 10-месячную образовательную программу. Оплачивают все
Легендарный Стэнфордский университет набирает украинцев в специальную образовательную программу
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Занятия стартуют 1 сентября и будут проходить на территории Стэнфорда. Все затраты покрывает университет. Более того, при желании стипендиаты могут взять с собой в Калифорнию членов своих семей, им также оплатят визу, переезд и проживание на время программы. Спонсорами Ukrainian Emerging Leadership выступают Western NIS Enterprise Fund, Святослав Вакарчук, Томаш Фиала и Astem.Foundation.
Это уже второй набор в эту программу — первый состоялся в прошлом году. По прохождению программы стипендиаты должны будут вернуться в Украину, чтобы сделать вклад в реформирование страны.
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