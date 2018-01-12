Стэнфорд ждет украинцев в свою 10-месячную образовательную программу. Оплачивают все

Легендарный Стэнфордский университет набирает украинцев в специальную образовательную программу Emerging leadership . Это 10-месячный курс, в рамках которого молодые украинские реформаторы будут заниматься с менторами, изучать успешные американские практики в области права, демократии и предпринимательства, а также посещать крупные компании в Кремниевой долине. Расходы на переезд, проживание и обучение покрывает Стэнфорд, пишут AIN.UA .

Заявки принимают до 17 января, поэтому желающим стоит поспешить. Чтобы претендовать на участие в программе, нужно быть старше 28 лет, иметь украинское гражданство, опыт работы и достижения в вышеупомянутых областях, а также владеть английским языком, на котором будет проводиться обучение.

Занятия стартуют 1 сентября и будут проходить на территории Стэнфорда. Все затраты покрывает университет. Более того, при желании стипендиаты могут взять с собой в Калифорнию членов своих семей, им также оплатят визу, переезд и проживание на время программы. Спонсорами Ukrainian Emerging Leadership выступают Western NIS Enterprise Fund, Святослав Вакарчук, Томаш Фиала и Astem.Foundation.

Это уже второй набор в эту программу — первый состоялся в прошлом году. По прохождению программы стипендиаты должны будут вернуться в Украину, чтобы сделать вклад в реформирование страны.