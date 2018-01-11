Археологи обнаружили комнаты народа Моче, построенные 1,5 тысячи лет назад в Перу (ФОТО, ВИДЕО)

Археологи обнаружили комнаты народа Моче, построенные 1,5 тысячи лет назад в Перу (ФОТО, ВИДЕО)

В Перу археологи обнаружили два места, где около 1,5 тысячи лет назад политические лидеры древнего народа Моче проводили праздники и дебаты.

Об этом сообщает Daily Mail.

Эти места (палаты) выглядят как каменные ниши, отмеченные древней мозаикой.

В одной из палат есть два трона – вероятно, для лидера и его гостя. В другой палате есть круглый подиум, где, возможно, выступали артисты или делали политические заявления.

Ведущий археолог Вальтер Альва прокомментировал находку так: «Эти палаты есть на изображениях в иконографии мира Моче, но ранее мы не могли физически найти эти места».

Комнаты, как полагают исследователи, использовались только элитой, а на стенах видны картины рыб и морских львов.

Известно, что народ Моче был частью групп народов, которые проживали в Перу до восстания империи Инков. Успех их экономики и стабильность общества были достигнуты во многом благодаря оросительным каналам, которые они построили для выращивания сельскохозяйственных культур в пустынных долинах. Также Моче умели работать с золотом.  

Многие исследователи считают, что катастрофическое климатическое событие, такое как ураган Эль-Ниньо, которое все еще вызывает сильное наводнение в северной части Перу, вероятно, привело к краху общества. Археолог, доктор Альва сказал, что строительство части недавно обнаруженных палат, похоже, резко прекратилось в пятом веке.

Археологи считают, что в обществе Моче женщины могли заниматься как политикой, так и осуществлять религиозные обряды.

В прошлом году официальные лица Перу и археологи представили копию лица древней женщины-монаха Моче, леди Цао, чье тщательно вытатуированное тело было захоронено с оружием и золотыми предметами.

Международная команда исследователей, возглавляемая экспертами в музее Эль-Брухо в Перу, где в настоящее время демонстрирует мумию, сначала сфотографировала останки леди Цао с помощью современного портативного лазерного сканера. Сканер был разработан для промышленного использования и в настоящее время широко используется в судебных расследованиях. Затем отсканированные данные были введены в компьютер, который «удалил» кожу лица, чтобы выявить ее кости черепа.

Используя другое программное обеспечение, команда поместила маркер толщины ткани на череп – и добавила ткани к компьютерной модели лица, основанной на средних лицевых структурах у других перуанских мумий. Так появилось фото лица леди Цао.




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