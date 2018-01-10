Cafago представляет: мини-дрон RC102 для селфи и полетов с видом от первого лица

В ассортименте интернет-магазина Cafago появился весьма интересный товар: квадрокоптер RC102 со встроенной фотокамерой, с помощью которого можно делать селфи с новых интересных ракурсов. Новинка характеризуется в первую очередь компактными габаритами, складным корпусом и возможностью управления со смартфона или специального шлема.



Дрон RC102 стоит всего лишь $22 с купоном «RR8937», действительным до 10 февраля 2018 года, причем столь низкая цена действительна для комплекта с двумя дополнительными аккумуляторами. Каждая батарея обеспечит коптеру до 8 минут полета, и их можно заряжать по USB . Дрон RC102 располагает 6-осевым гироскопом, камерой с разрешением 640х480 пикселей, модулем Wi-Fi и приемником сигнала 2,4 ГГц. Управлять им можно на расстоянии до 50 метров, и в случае потери сигнала он самостоятельно вернется к месту старта и совершит посадку.



В сложенном состоянии размеры дрона RC102 составляют не более 140х65х25 миллиметров при весе 72 грамма с аккумулятором. В комплект поставки, помимо самого коптера и трех батарей, входят четыре запасных винта, кабель зарядки, чехол для переноски и инструмент для легкой замены пропеллеров.