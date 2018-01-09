Японский космонавт вырос на МКС

Японский космонавт вырос на МКС

Космонавты, пребывающие на Международной космической станции, регулярно проходят медицинские обследования. На одном из таких японский астронавт Норисигэ Канаи узнал, что вырос на целых 9 сантиметров. Этот факт был зафиксирован 19 декабря 2017 года. До этого Канаи заметил, что подрос, но не думал, что так сильно, информирует supreme2.ru.

Согласно норм, космонавты действительно могут немного расти, находясь на Международной космической станции. Это обусловлено низкой гравитацией. Но обычно, рост составляет 1-2 сантиметра, что не очень ощутимо. На этот раз произошло исключение.

По словам самого Норисигэ Канаи, ему не очень нравится то, что он подрос. Ему непривычно ощущать себя настолько высоким. Кроме того, он не влезает в модуль, в котором прилетел на МКС. Это уже проблема, ведь астронавту еще нужно добираться назад на Землю.

На данный момент японский астронавт, а также космонавты из РоSSии и США готовятся к проведению важного технического эксперимента. После этого они смогут вернуться домой.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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