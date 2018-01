Поверхность Титана демонстрирует сходство с поверхностью Земли

Используя набор данных миссии Cassini («Кассини»), собранных к настоящему времени окончательно, астрономы составили первую глобальную топографическую карту спутника Сатурна Титана, которая откроет новые возможности изучения поверхности Титана и текущих по ней потоков жидкости (жидких углеводородов). Эти результаты представлены в двух новых научных работах, выполненных в рамках грантов НАСА и Итальянского космического агентства.



Об этом сообщает astronews.



Составление этой карты заняло примерно один год, согласно Полу Корлису (Paul Corlies) из Корнеллского университета, США , главному автору работы под названием "Titan"s Topography and Shape at the End of the Cassini Mission". Эта карта объединяет все топографические данные по Титану, полученные из разных источников. Так как лишь 9 процентов поверхности Титана наблюдались в высоком разрешении, а еще 25-30 процентов – в более низком разрешении, то оставшаяся часть поверхности спутника Сатурна была нанесена на карту с использованием специального интерполяционного алгоритма и метода глобальной минимизации, позволяющего сократить величину ошибок, подобных тем, что возникают из-за изменения расположения космического аппарата.



Эта карта обнаруживает несколько новых форм рельефа поверхности Титана, включая новые горы высотой не более 700 метров. Карта также демонстрирует, что Титан чуть более «сплюснут», чем считалось ранее, следовательно, толщина коры Титана может различаться в разных местах его поверхности в большей степени, чем предполагалось.



Во второй научной работе ученые во главе с Алексом Хейзом (Alex Hayes), ассистент-профессором астрономии Корнелльского университета, делают при помощи топографической карты, составленной командой Корлиса, ряд интересных открытий. Во-первых, авторы обнаруживают, что три моря на Титане имеют одинаковый уровень. Согласно Хейзу и коллегам это указывает на то, что моря сообщаются между собой подповерхностными каналами или поверхностными каналами достаточно высокой проходимости. Во-вторых, Хейз находит подтверждение выдвинутой им ранее гипотезе о том, что озера Титана также сообщаются между собой, которое состоит в том, что пересохшие озера на поверхности Титана располагаются почти исключительно выше уровня озер, наполненных жидкостью. Третьей интересной находкой команды Хейза стало обнаружение того факта, что озера Титана имеют очень крутые, почти отвесные берега, в то время как согласно моделям их формирование предполагает более пологие берега. Хейз считает, что разрешение этой загадки даст ключи к пониманию механизма формирования полярных бассейнов поверхности Титана.



Оба исследования появились в журнале Geophysical Research Letters.