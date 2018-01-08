Ученые выявили связь между астмой и катарактой

Ученые выявили связь между астмой и катарактой

Пациенты с симптомами астмы и сенной лихорадки на 50% чаще позже заболевают катарактой глаз.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Журнал дерматологии.

Известно, что катаракта, которая выражается в помутнении хрусталика глаза, приводит к потере зрения.

Ученые из Католического университета Кореи проанализировали 14 тыс. 776 человек и выяснили, что риск появления катаракты обостряется, если человек принимал препараты со стероидами. В частности, ингаляционные стероиды назначают для лечения сенной лихорадки, в то время как противовоспалительные препараты для приема внутрь являются препаратами для лечения астмы.

Еще не ясно, как именно стероиды вызывают катаракту, однако это может объяснить связь между помутнением глаз у пациентов с астмой и сенной лихорадкой.

Отметим, что астма поразила около 5,4 миллиона человек в Великобритании, в то время как каждый четвертый в этой стране страдает от сенной лихорадки.

Перед началом исследования в анкете опрашиваемые указали свои заболевания.  143 из них имели экзему, 417 страдали от астмы, а 1 130 лечились от сенной лихорадкой.

Предыдущее исследование не связывало использование ингаляционных стероидов при астме с заболеваниями глаз.




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