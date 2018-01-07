Пентагон начал разработку «умных» дронов (ФОТО, ВИДЕО)

Пентагон начал разработку «умных» дронов (ФОТО, ВИДЕО)

В Пентагоне (США) начали активно развивать направление разработки устройств, которые могут в боевых условиях действовать с минимальным вмешательством человека – пилота. В рамках программы Desi в 2017 году стартовал поиск идей для создания дронов, которые смогут без помощи людей на своем пути избежать препятствий, изменив маршрут.

Об этом сообщает Daily Mail.

В рамках программы американское оборонное ведомство объявило конкурс на проекты дронов, которые показать высокую маневренность в боевых условиях без участия пилотов (операторов), другими словами – не лету.

Цель конкурса - проложить путь для автономных устройств, которые могут работать наиболее эффективно в условиях форс-мажора, и менять направление движения в крайне сжатые сроки.

Когда в Пентагоне планировали объявить подобный конкурс, то были вдохновлены примером принципа движения летающих насекомых, животных – в частности, бабочек и летучих мышей.

Представители американского оборонного ведомства считают, что возможно создать беспилотные летательные аппараты, которые планируют свой маршрут и меняют его, ориентируясь на данные своих лазерных сенсоров. Это бы обеспечило устройствам высокую степень свободы действий и маневренности.

«Прогресс в разработке сенсоров, оптимизация и миниатюризация (механических) процессоров,  а также усовершенствования алгоритмов управления полетом позволили сделать возможным автономными небольшие роботизированне системы. В результате этих достижений существует возможность создания автономных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые значительно улучшают маневренность, живучесть и скрытность устройств по сравнению с традиционными неподвижными конструкциями крыла», - уточнили инженеры.

В конечном счете, цель Пентагона состоит в создании автономного БПЛА, который может эффективно перемещаться по полю битвы с «минимальной зависимостью от пилота-человека».

Ранее в Пентагоне запустили программу Offset, в рамках которой ищут новые идеи для новых роботизированных систем, которые смогут быть управляемыми командой специалистов. Главной целью этого проекта является создать «стаи» дронов, которые будут помогать земным и воздушным войскам. Предполагается, что под эту концепция удастся более 250 БПЛА. Каждые шесть месяцев на определенном этапе разработке дроны будут проходить тестирование по ряду показателей: по тактике роя, по автономности его движения, по реакции на команды людей, по реакции на виртуальные препятствия и на реальную физическую среду, сообщил сказал Тимоти Чунг, менеджер программ в тактическом управлении Offset.

Первые 50 дронов  с набором вышеобозначенных функций протестируют в течение ближайших шести месяцев в условиях городской среды.




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