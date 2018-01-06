Умер астронавт Джон Янг, побывавший в 1972 году на Луне

Он шесть раз летал в космос.

В пятницу, 5 января, скончался американский астронавт Джон Янг, который в 1972 году побывал на Луне. Ему было 87 лет.

О смерти Янга сообщили в NASA.

Фото: nasa.gov

"Мы опечалены кончиной астронавта Джона Янга, которому было 87 лет. Янг дважды летал к Луне, побывал на ее поверхности и летал в первой миссии "Спейс шаттл". Он был в космосе шесть раз в рамках программах "Джемини", "Аполлон" и "Спейс шаттл", - заявили в агентстве.

Напомним, что на Луне побывали в общей сложности 12 человек, Янг был девятым по счету. Из них в живых остались Базз Олдрин, Алан Бин, Дэвид Скотт, Чарльз Дьюк и Харрисон Шмитт.

Фото: nasa.gov

В 2017 году умер Юджин Сернан, последний человек, стоявший на поверхности Луны.