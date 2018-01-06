Bosch создает искусственный интеллект, с которым можно пообщаться в автомобиле

В последнее время в автомобили все чаще начинают встраивать голосовых помощников, однако все они еще далеки от совершенства.

Компания Bosch стремится изменить это с помощью многоязычной системы голосового управления, которая, как заявляют представители Bosch, позволит общаться с автомобилем естественным образом, не заучивая никаких команд.

Одна из главных проблем подобных голосовых помощников заключается в том, что обычно пользователям приходится запоминать огромное количество команд, на которые могут отреагировать эти системы. Система от Bosch предназначена для устранения этой проблемы и позволит водителю взаимодействовать с голосовым помощником, используя любые словосочетания и предложения. Как заявляет Bosch, это похоже на то, как если бы голосовой помощник был обычным пассажиром.

В компании заявляют, что система может автоматически распознавать и говорить на 30 разных языках без изменения каких-либо настроек, а также отвечать 44 женскими или 9 мужскими голосами. Кроме того, пользователь может с легкостью сменить имя, на которое откликается система.

Другие полезные функции включают возможность работать в автономном режиме без подключения к Интернету – некоторую информацию, такую как дата и время, система будет хранить самостоятельно. Система также сможет определять наиболее подходящий контакт для вызова, в зависимости от местоположения водителя, времени и ситуации. Другими словами, если у вас в контактах есть два человека с одинаковыми именами, система выяснит, кого из них вы, вероятнее всего, хотите вызвать.

Система будет продемонстрирована на выставке CES 2018 на следующей неделе.