В результате глобального потепления в океанах начали гибнуть кораллы – ученые (ФОТО)

В результате глобального потепления в океанах начали гибнуть кораллы – ученые (ФОТО)

В 2017 году усугубилось состояние тропических кораллов в океанских водах: в связи с глобальным потеплением кораллы начали менять цвет.

Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые, изучившие изменения 100 коралловых рифов, считают, что глобальное потепление буквально «убивает тропические кораллы».

Новое исследование показало, что высокие температуры океана наносят ущерб тропическим коралловым рифам ущерб почти в пять раз чаще, чем это было в 1980-х годах. Реагируя на все более высокую температуру, кораллы меняют зеленый, фиолетовый или красный цвет на выгоревший, белесый. Чем светлее цвет кораллов, тем меньше срок их жизни. Кораллы умирают, если отбеливание является длительным.

При этом надо понимать, что коралловые рифы это своеобразные питомники для рыбы, а также источник пищи для многих людей.

Ученые сделали вывод, что отбеливание кораллов вызвано потеплением воды, когда температура стала выше почти на 1 ° градус нормальных высоких температур, свойственных океанам.

Эксперты считают, что изменение цвета кораллов неминуемо ведет к их гибели.

«Сейчас промежуток между повторяющимися случаями обесцвечивания кораллов слишком короток для полного выздоровления зрелых кораллов, поскольку для их выздоровления нужно не менее 10-15 лет», - сказал соавтор исследования Марк Икин, координатор программы Coral Reef Watch для Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

По мнению эксперта, в 21 веке каждое лето усугубляет состояние коралловых рифов. «Сейчас мы наблюдаем появление отбеливания в любое жаркое лето», - сказал в своем заявлении автор исследования в Национальном океаническом и атмосферном управлении США Д. Марк Икин.

По информации издания, цель Парижского (экологического) пакта, подписанного в 1928 году 15 государствами, - ограничить повышение средних глобальных температур поверхности океанов на две градуса по Цельсию (3,6 ° F).




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