В 2018 году Китай планирует пуск 40 ракет-носителей

В 2018 году Китай планирует пуск 40 ракет-носителей

Китай планирует в 2018 году запустить 40 ракет-носителей, в том числе и свою мощнейшую на данный момент Чанчжэн-5 (Великий поход-5).

Об этом сообщает China Daily со ссылкой на корпорацию аэрокосмической науки и техники КНР (CASC).

По данным издания, в этом году Китай осуществит пуск 35 ракет-носителей Чанчжэн (Великий поход), а также пяти твердотопливных ракет Куайчжоу.

Сообщается, что китайские ученые продолжат работать над третьим пуском Чанчжэн-5 после неудачного второго в июле прошлого года. Власти Китая до сих пор не сообщают, что стало причиной провала миссии.

Третий пуск должен был состояться в конце ноября прошлого года. Планировалось, что ракета-носитель доставит на Луну зонд Чанъэ-5, который должен был совершить посадку на лунную поверхность, собрать образцы лунного грунта и вернуться на Землю.

Если третий пуск окажется успешным, это станет подготовкой для новых пилотируемых миссий, запуска модуля китайской космической станции в 2019 году, а также запуска лунного зонда Чанъэ-5.

Издание отмечает, что после запуска в ноябре прошлого года одновременно двух спутников Beidou-3 с помощью одной ракеты-носителя Китай приблизился к тому, чтобы уже к 2020 году создать глобальную навигационную систему, которая сделает Китай третьей после РоSSии и США страной в мире со своей навигационной системой.

В наступившем году Китай запустит более 10 навигационных спутников для создания сети из 18 спутников Bedou-3, которые будут оказывать услуги странам инициативы Один пояс, один путь. Планируется, что 35 спутников Beidou-3 сформируют глобальную навигационную систему к 2020 году. В настоящий момент Китай вывел на орбиту 23 спутника для обеспечения навигации.

В этом году будут также запущены два спутника Beidou-2, которые придут на смену отработавшим свой срок службы спутникам.

В космических планах Китая на 2018 год также запуск двух спутников дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением Гаофэнь-5 и Гаофэнь-6.

В феврале Китай запустит свой первый спутник по наблюдению за электромагнитным полем AD 78-139. Его задачей станет сбор данных об электромагнитных полях, ионосферной плазме и частицах высокой энергии.

Пуск твердотопливной ракеты Куайчжоу-11, которая должна вывести на орбиту шесть спутников, запланирован на первую половину 2018 года.




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