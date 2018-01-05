Астрономы предположили наличие атмосферы у планет в системе TRAPPIST-1

trappist-1

Астрономы заявили о том, что удаленные от звезды планеты системы TRAPPIST-1 все-таки могут удерживать атмосферу даже при интенсивном воздействии светила.

Выводы ученых были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of the Sciences.

TRAPPIST-1 — красная карликовая звезда, чья активность намного выше, чем у Солнца. Выбросы звездного вещества столь интенсивны, что для сравнительно близкой к звезде планеты они представляют угрозу: ранее астрономы полагали, что в таких условиях атмосфера будет попросту «сдута» солнечным ветром в космос, и планета останется обычным куском камня.

Новое исследование утверждает, что планеты -1g и -1h все же имеют шансы на сохранение свой атмосферы даже в таких тяжелых условиях. Выводы ученых свидетельствуют о том, что планеты системы могут быть пригодны для колонизации в будущем.

Источник: ZN.ua


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