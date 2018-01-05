Женщина получила бионическую руку с ощущением осязания

Ученым в Риме удалось создать первую бионическую руку с ощущением осязания, которую можно носить за пределами лаборатории. Об этом информируют зарубежные медиа.

Получатель ценного подарка – Альмерина Маскарелло, — потерявшая левую руку в результате несчастного случая почти четверть века назад, выразила свой восторг по поводу этой технологии.

В 2014 году международная команда создала первую в мире бионическую руку.

Но сенсорное и компьютерное оборудование, с которым она была связана, было слишком большим, чтобы покинуть лабораторию.

Теперь технология достаточно мала, чтобы поместиться в обычный рюкзак. Рука стала почти полноценной.

Как известно, над ее созданием работали инженеры, специалисты в области электроники, нейрофизиологи и хирурги из Швейцарии, Италии и Германии.

У протезной руки есть датчики, которые принимают информацию о том, жесткий или мягкий объект.

Альмерина Маскарелло отметила: «Чувство такое, как если бы это была твоя настоящая рука…».