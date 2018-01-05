Женщина получила бионическую руку с ощущением осязания
Ученым в Риме удалось создать первую бионическую руку с ощущением осязания, которую можно носить за пределами лаборатории. Об этом информируют зарубежные медиа.
Получатель ценного подарка – Альмерина Маскарелло, — потерявшая левую руку в результате несчастного случая почти четверть века назад, выразила свой восторг по поводу этой технологии.
В 2014 году международная команда создала первую в мире бионическую руку.
Но сенсорное и компьютерное оборудование, с которым она была связана, было слишком большим, чтобы покинуть лабораторию.
Теперь технология достаточно мала, чтобы поместиться в обычный рюкзак. Рука стала почти полноценной.
Как известно, над ее созданием работали инженеры, специалисты в области электроники, нейрофизиологи и хирурги из Швейцарии, Италии и Германии.
У протезной руки есть датчики, которые принимают информацию о том, жесткий или мягкий объект.
Альмерина Маскарелло отметила: «Чувство такое, как если бы это была твоя настоящая рука…».
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05.01.2018 02:43