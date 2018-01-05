NASA показало Землю с расстояния в пять миллионов километров

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NASA представило снимок Земли и Луны, который был сделан космическим аппаратом OSIRIS-REx.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на агентство.

Как отмечают ученые, аппарат предназначен для исследования астероида Бенну, на котором исследователи надеются обнаружить следы органики или «кирпичики жизни». Более того, предположительно, в ближайшие несколько столетий астероид может сблизиться с Землей или даже столкнуться с ней.

OSIRIS-REx достигнет астероида в августе. В начале своего пути к астероиду аппарат сделал снимок Луны и Земли. Отмечается, что в момент снимка OSIRIS-REx находился на расстоянии пяти миллионов километров от Земли – в 13 раз больше, чем расстояние между планетой и спутником.


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