Опухоли мозга эффективно лечатся путем введения в кровоток вирусов, – исследование

Опухоли головного мозга эффективно лечатся введением в кровоток пациентов вирусов.

Лечение, которое заключается в введении при помощи капельницы вирусов, работает путем стимулирования внутренних защитных сил пациента на борьбу с опухолями, – информирует издание The Independent.

«Рак мозга снижает иммунную систему организма», – сказала профессор Сьюзен Корот, онколог из университета Лидса, Великобритания, которая возглавляла исследование.

Однако наличие вируса, который ищет раковые клетки, стимулирует естественные защитные силы организма. Исследования еще больше доказывает эффективность иммунотерапии, которая уже используется в качестве лечения некоторых видов рака.

В этом исследовании путем введения вирусов в опухоли головного мозга, ученые смогли запустить реакцию иммунной системы на борьбу с раком мозга у девяти пациентов, которые принимали в нем участие.

Поскольку всем пациентам должны были сделать операцию по удалению опухолей головного мозга, они получили инъекции вирусов за сутки до операции.

После удаления опухолей, исследовательская группа смогла проанализировать их признаки иммунной реакции.

Оказалось, что у всех девяти пациентов, вирус простимулировал иммунную систему на борьбу с опухолями.

Исследователи обнаружили, что так называемые «убийственные» Т-клетки атаковали рак так же, как «интерфероны», которые стимулируют иммунную систему организма. Следует отметить, что наличие самого вируса вызывает побочные эффекты не хуже, чем при гриппе.

Главным достижением этого исследования было осознание того, что вирусы могут пройти через гематоэнцефалический барьер – физиологический барьер, отделяющий кровь от цереброспинальной жидкости и внутренней среды центральной нервной системы, для того чтобы сохранить постоянство последнего.

Без этого единственным вариантом было бы вводить вирусы непосредственно в мозг, что несет в себе много угроз. В этом же исследовании однократная доза вирусов вводилась в организм пациентов с помощью капельниц.

Результаты были опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK