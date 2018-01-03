Украинский ракетный комплекс «Гром-2» готов к полевым испытаниям

Украинский оперативно-тактический компекс «Гром-2», который может поражать на расстоянии 300 километров, готов к полевым испытаниям.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Мобильная пусковая установка «Гром-2» предусматривает транспортировку и запуск двух ракет типа «земля-земля».

Украинский оперативно-тактический компекс «Гром-2». Фото: Defence-Blog.com
Украинский оперативно-тактический компекс «Гром-2». Фото: Defence-Blog.com

Этот комплекс сможет поражать цели на расстоянии в 300 км, что соответствует параметрам Режима контроля за ракетными технологиями.

Ранее «Гром-2» уже прошел испытания двигателя ракет.

Напомним, в прошлом году конструкторское бюро «Южное» заявило о разработке нового оперативно-тактического комплекса «Гром-2».


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