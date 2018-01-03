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Украинский ракетный комплекс «Гром-2» готов к полевым испытаниям Украинский оперативно-тактический компекс «Гром-2», который может поражать на расстоянии 300 километров, готов к полевым испытаниям. Об этом сообщает Украинский милитарный портал . Мобильная пусковая установка «Гром-2» предусматривает транспортировку и запуск двух ракет типа «земля-земля». Украинский оперативно-тактический компекс «Гром-2». Фото: Defence-Blog.com Этот комплекс сможет поражать цели на расстоянии в 300 км, что соответствует параметрам Режима контроля за ракетными технологиями. Ранее «Гром-2» уже прошел испытания двигателя ракет. Напомним, в прошлом году конструкторское бюро «Южное» заявило о разработке нового оперативно-тактического комплекса «Гром-2».

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