Китайская космическая станция упадет на Землю
В марте 2018 года китайская космическая станция Tiangong-1 упадет на Землю. Спуск модуля вызвал некоторую озабоченность по поводу осколков, образовавшихся в небе.
Но на самом деле падающая космическая станция это последнее, о чем нужно беспокоиться.
Спутники и космические аппараты все время падают на Землю. Транспортные средства на более низких орбитах подвергаются бомбардировке небольшими частицами в верхней атмосфере планеты и в конечном итоге тянут их вниз.
Но обычно эти падающие предметы достаточно малы или имеют такую форму, что они будут хорошо гореть, возвращаясь в атмосферу.
Проблема с Tiangong-1 в том, что она довольно массивная. Созданная в 2011 году, она была первой в мире космической станцией.
Модуль весит почти 19 тыс. фунтов, и он довольно плотный.
С космическими аппаратами большого размера специалисты очень хорошо справляются. У экспертов обычно есть план, чтобы от них избавиться, когда закончили свою миссию.
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