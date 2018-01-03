Китайская космическая станция упадет на Землю

Китайская космическая станция упадет на Землю

В марте 2018 года китайская космическая станция Tiangong-1 упадет на Землю. Спуск модуля вызвал некоторую озабоченность по поводу осколков, образовавшихся в небе.

Но на самом деле падающая космическая станция это последнее, о чем нужно беспокоиться.

Спутники и космические аппараты все время падают на Землю. Транспортные средства на более низких орбитах подвергаются бомбардировке небольшими частицами в верхней атмосфере планеты и в конечном итоге тянут их вниз.

Но обычно эти падающие предметы достаточно малы или имеют такую форму, что они будут хорошо гореть, возвращаясь в атмосферу.

Проблема с Tiangong-1 в том, что она довольно массивная. Созданная в 2011 году, она была первой в мире космической станцией.

Модуль весит почти 19 тыс. фунтов, и он довольно плотный.

С космическими аппаратами большого размера специалисты очень хорошо справляются. У экспертов обычно есть план, чтобы от них избавиться, когда закончили свою миссию.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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