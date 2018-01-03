NASA показало фото гигантского расколовшегося айсберга

NASA опубликовало снимок гигантского айсберга, который в сентябре прошлого года откололся от Pine Island в Исландии. На снимке запечатлена гигантская ледяная глыба высотой в 315 метров, которая раскололась на двадцать отдельных фрагментов.

На сайте агентства отмечается, что айсберг В-44 раскололся после нескольких недель дрейфа.

По словам исследователей, полынья, которая заметна на фото слева, стала причиной столь быстрого разрушения айсберга.

Напомним, в сети появились завораживающие снимки «зимнего» Марса, покрытого снежными шапками с причудливыми узорами.

Фото опубликовало одно из подразделений NASA — Лаборатория реактивного движения (JPL).

Снимки поверхности планеты сделаны автоматической межпланетной станцией Mars Reconnaissance Orbiter.