NASA показало фото гигантского расколовшегося айсберга
NASA опубликовало снимок гигантского айсберга, который в сентябре прошлого года откололся от Pine Island в Исландии. На снимке запечатлена гигантская ледяная глыба высотой в 315 метров, которая раскололась на двадцать отдельных фрагментов.
На
По словам исследователей, полынья, которая заметна на фото слева, стала причиной столь быстрого разрушения айсберга.
Напомним, в сети появились завораживающие снимки «зимнего» Марса, покрытого снежными шапками с причудливыми узорами.
Фото опубликовало одно из подразделений NASA — Лаборатория реактивного движения (JPL).
Снимки поверхности планеты сделаны автоматической межпланетной станцией Mars Reconnaissance Orbiter.
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