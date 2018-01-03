Китайцы готовятся выращивать на Луне растения (ФОТО)

В 2018 году китайские специалисты намерены выращивать насекомых и растения на Луне.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на The Guardian.

Это будет первая посадка на обратную сторону Луны, которая почти не изучена, под названием Бассейн Южного полюса-Айткена.

Новая космическая миссия Chang'e 4 начнется в июне, когда ракета Long March 4C перевезет ретранслятор весом 425 кг, и расположит его на расстоянии 60 000 км позади Луны.

Ракета также доставит на планету «комплект для садоводства», чтобы узнать, как растения растут на поверхности Луны.

Китай также объявил о планах запустить космический зонд, чтобы вернуть образцы растений с Луны. В данный момент лунный зонд Chang'e-5 проходит последний раунд испытаний и ожидается, что он будет готов для запуска с августа, сообщает официальная газета People's Daily со ссылкой на Национальное космическое управление Китая.

Запуск потребует новых задач для Китая по сбору проб с Луны и высокоскоростному возвращению в атмосферу Земли, что делает планируемый запуск ракеты «одним из самых сложных космических миссий в Китае», сказал чиновник из лунной разведки Китая Ху Хао.

Президент Китая Си Цзиньпин призвал Китай к глобальному исследованию космоса.

«Недавно правительство Трампа Соединенных Штатов продемонстрировало стремление вернуться на Луну. Наша страна также объявила о серии планов глубоких исследований космоса», - заявил он в официальной газете Science and Technology Daily.

В январе 2017 года космическое агентство Китая объявило о планах запустить две миссии на Марс и провести исследование на Юпитере.

Вице-директор Национального космического управления Китая У Яньхуа сказал, что первый зонд будет отправлен на Марс к 2020 году. Затем будет запущен второй зонд для сбора проб и проведения исследований структуры, состава и окружающей среды красной планеты.