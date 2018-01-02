Щупальца – до трех метров: ученые обнаружили новый вид гигантских осминогов, - фото

Ученые обнаружили новый вид гигантских осьминогов. Их решили разделить на две генетические группы.

Об этом пишут Аспекты.

Ученые из Аляскинського тихоокеанского университета проводят эксперименты, в результате которых гигантские осьминоги были ими поделены на две группы. Разделение произошло по генетическим признакам, внешнему виду.

Сообщается, что одна из выделенных групп осьминогов, по мнению ученых, является совершенно новым видом. Они имеют кожную перепонку с боков туловища, кожные складки на их мантии отсутствуют. Известно, что новый вид осьминогов обитает в северной части Тихого океана, их вес составляет около 71 килограмма, а щупальца достигают трех метров. Для жизнедеятельности океанический житель выбирает как прибрежные воды, так и морские глубины. Основным источником его питания являются креветки, моллюски, ракообразные и мелкая рыба.

 


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