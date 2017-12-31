Названы животные, навсегда исчезнувшие с лица Земли в 2017 году
Одним из печальных итогов 2017 года стал список исчезнувших видов животных. За этот год мы потеряли сразу нескольких представителей фауны Земли.
Об этом сообщил эколог Обернского университета (США) Дэвид Стин, передает
В этом году в списке оказались летучая мышь, кот и несколько ящериц. Кошка-рыболов (на фото) полностью исчез с острова Ява (Индонезия), где всегда жил.
А с острова Рождества, который расположен на северо-запад Австралии, пропали три вида ящериц: геккон Листера (Lepidodactylus listeri), синехвостый сцинк и лесной сцинк. Так же там исчез еще один извечный житель - летучая мышь Pipistrellus murrayi.
«Откровенно говоря, удручает постоянно думать о том, что некоторые существа покинули наш мир навсегда и мы никогда больше их не увидим. Но я считаю, что это важно для нас - знать о вымирании и потере реальных видов, а не только статистические данные», - объясняет ученый.
По словам Стина, массового вымирания животного мира пока еще не происходит. Но такие примеры - сигнал для человечества: нужно принимать меры для сохранения исчезающих видов.
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31.12.2017 08:36