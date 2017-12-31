Появилась ДНК-вакцина, которая обещает универсальную защиту от гриппа

Появилась ДНК-вакцина, которая обещает универсальную защиту от гриппа

Универсальная вакцина от гриппа уже давно является «святым граалем» для медицинских исследователей.

Учитывая, что ВОЗ каждый год оценивает состояние более полумиллиона человек, заболевших разными штаммами гриппа, воздействие эффективной вакцины против гриппа нельзя недооценивать.

Новые исследования сотрудников Школы медицины Университета Вашингтона могут проложить путь к универсальному лекарству – ДНК-вакциной, нацеленной на генетические компоненты вируса.

По словам Деборы Фуллер, сотрудницы лаборатории UW Medicine,ДНК-вакцины находятся в авангарде современных исследований.

В отличие от вакцин, которые используют целые формы организма для генерации иммунного ответа, новая вакцина вставляет генетический код в клетку, направляя ее для получения патогенного антигена. Он впоследствии вызывает ответ иммунной системы.

Фуллер отметила: «…пришло время для вакцинации пройти капитальный ремонт, и это включает вакцину против гриппа».

ДНК-вакцины обладают многими значительными преимуществами по сравнению с традиционными вакцинами. Они дешевле и быстрее изготавливают, также они нацелены на основные генетические компоненты вируса.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Телескоп «Хаббл» сделал удивительный «рождественский» снимок в космосе (ФОТО)Телескоп «Хаббл» сделал удивительный «рождественский» снимок в космосе (ФОТО)
Австрийские ученые сделали прогноз о жизни людей в 2037 годуАвстрийские ученые сделали прогноз о жизни людей в 2037 году
Ученые опровергли происхождение Луны в результате столкновения с ЗемлейУченые опровергли происхождение Луны в результате столкновения с Землей
Млечный путь состоит из бриллиантов, – ученыеМлечный путь состоит из бриллиантов, – ученые
Китайская компания Baidu построит ИИ-город в 100 км от ПекинаКитайская компания Baidu построит ИИ-город в 100 км от Пекина
Блок рекламы


Похожие новости
Глава Boeing обещает раньше Маска отправить человека на МарсГлава Boeing обещает раньше Маска отправить человека на Марс
Ученые нашли Суперземлю, которая сможет поддерживать внеземную жизньУченые нашли Суперземлю, которая сможет поддерживать внеземную жизнь
Уникальное явление: на Галапагосских островах появилась новая популяция зябликовУникальное явление: на Галапагосских островах появилась новая популяция зябликов
Сотрудники НАСА работают над транспортной системой, которая будет успешно функционировать на ЛунеСотрудники НАСА работают над транспортной системой, которая будет успешно функционировать на Луне
Британские специалисты заявили об открытии универсальной вакцины против гриппаБританские специалисты заявили об открытии универсальной вакцины против гриппа
Ученые засняли престарелую звезду, которая оказалась похожа на глазУченые засняли престарелую звезду, которая оказалась похожа на глаз
Ученые создали в 3D-принтере искусственную мышцу, которая в тысячи раз сильнее человеческой Ученые создали в 3D-принтере искусственную мышцу, которая в тысячи раз сильнее человеческой
Появилась новая гипотеза происхождения Пояса астероидовПоявилась новая гипотеза происхождения Пояса астероидов
В NASA назвали звезду, которая вдвое старше Солнечной системыВ NASA назвали звезду, которая вдвое старше Солнечной системы
В Африке появилась новая космическая державаВ Африке появилась новая космическая держава
Последние новости
Подгружаем последние новости