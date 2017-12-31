Появилась ДНК-вакцина, которая обещает универсальную защиту от гриппа
Универсальная вакцина от гриппа уже давно является «святым граалем» для медицинских исследователей.
Учитывая, что ВОЗ каждый год оценивает состояние более полумиллиона человек, заболевших разными штаммами гриппа, воздействие эффективной вакцины против гриппа нельзя недооценивать.
Новые исследования сотрудников Школы медицины Университета Вашингтона могут проложить путь к универсальному лекарству – ДНК-вакциной, нацеленной на генетические компоненты вируса.
По словам Деборы Фуллер, сотрудницы лаборатории UW Medicine,ДНК-вакцины находятся в авангарде современных исследований.
В отличие от вакцин, которые используют целые формы организма для генерации иммунного ответа, новая вакцина вставляет генетический код в клетку, направляя ее для получения патогенного антигена. Он впоследствии вызывает ответ иммунной системы.
Фуллер отметила: «…пришло время для вакцинации пройти капитальный ремонт, и это включает вакцину против гриппа».
ДНК-вакцины обладают многими значительными преимуществами по сравнению с традиционными вакцинами. Они дешевле и быстрее изготавливают, также они нацелены на основные генетические компоненты вируса.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
29.12.2017 07:56