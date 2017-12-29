Звездопад Квадрантиди: пик метеоритного дождя придется на новогодние праздники

Метеоритный поток Квадрантиди, который является первым метеоритным дождем года, достигнет своего максимума в ночь на 3 января,

Об этом информирует Американское метеорне общество, – сообщает tyzhden.ru.

Отмечается, что наблюдать метеоритный поток можно с 22 декабря по 17 января, но пик его активности приходится на новогодние праздники.

В ночь на 3 января в средних широтах Северного полушария можно будет наблюдать примерно 11 метеоритов в час в предрассветные часы, вечером их количество составит приблизительно три за час. Наблюдать за метеоритами лучше за пределами крупных городов, обратив внимание на созвездие Волопаса.

Вместе с тем, как отмечают исследователи, наблюдения будут затруднены из-за света Луны.

Метеорный поток Квадрантиди был открыт в 1835 году бельгийским математиком и астрономом Адольфом Кетеле. Поток получил название от созвездия Стенного Квадранта. Сейчас этого созвездия уже нет на звездных картах – в 1922 году Международный астрономический союз перераспределил территорию этого созвездия между соседями, Волопасом и Драконом. Однако его имя осталось в названии метеорного потока.

До недавнего времени астрономы не знали прародителя метеоритного потока. Только в 2003 году планетологи выяснили, что этот метеоритный дождь породил астероид 2003 EH1, который раскололся на части в недавнем прошлом. Дальнейшие наблюдения показали, что он является фрагментом древней кометы, все запасы льдов которой испарились.