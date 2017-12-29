В РоSSии пообещали чиновникам космической отрасли «жесткие меры» за провалы по спутникам

Потеря связи со спутником Angosat-1 может привести к потерям в кадрах космической отрасли РФ .

Об этом сообщает УНН .

В среду стало известно, что запуск первого ангольского телекоммуникационного спутника Angosat-1 завершился неудачей.

Космический аппарат был доставлен на целевую орбиту, но из-за возможного сбоя в работе блока распределения питания спутника, установить с ним связь не удалось.

Последствия второй космической неудачи за последний месяц отрасль ощутит на себе уже в 2018 году, уверяет издание.

За первую аварию, случившуюся в ноябре со спутником «Метеор» во время запуска с космодрома Восточный, директор пяти предприятий и два чиновника «Роскосмоса» в среду получили выговоры.

Как сообщили «Комерсанту» в «Роскосмосе», для расследования инцидента с ангольским спутником в ближайшее время будет создана спецкомиссия, которая должна определить точную причину «де-факто потери аппарата».

Формально «Роскосмос» не имел отношения к данному проекту. Однако сам фон событий был крайне неблагоприятным, отметил собеседник издания: на фоне неудачи со спутником «Метеор», инцидент будет ассоциироваться именно с этим предприятием.

«В правительстве требуют принятия жестких мер как в отношении отраслевых специалистов, так и функционеров госкорпорации, конкретика будет уже в следующем году», – отметили в предприятии.

Проект с Анголой был довольно важным для РФ , отмечает издание: на фоне успешной реализации контрактов по военно-техническому сотрудничеству важно было выполнить договоренности и в космической сфере.

Спутник Angosat-1 – первый ангольский аппарат подобного типа, который должен обеспечивать в Африке теле - и радиовещания.

Напомним, 27 декабря спутник «Angosat» перестал выходить на связь с землей и скорее всего, будет признан недееспособным.